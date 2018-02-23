Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü izleyici tarafından heyecanla bekleniyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nın son bölümünde Yağız'ın Farah ile olan durumu, Hazan üzerinde şok etkisi yaratmıştı. Hazan bir anda duygularını sorgulamaya başlamıştı. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim yapmıştı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümünde neler olacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kerime, Hazan’ı tuzağına çekmeyi başarıyor...

Şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet, Sinan’ın ipini çekmek için soluğu Hazan’ın yanında alırken, Hazan ve Yağız arasında yükselen Farah gerilimi Fazilet’i başka bir korkunun pençesine atar. Annesinin yüzüne vurduklarıyla neye uğradığını şaşıran Hazan’ın yapmak zorunda kaldığı seçim dengeleri bir kez daha değiştirir. Hazım’ın kararlılığı ve Yasemin’in yenilgiyi hazmedememesiyle yalıda olaylar çığırından çıkarken, Kerime’nin elde ettiği kozu sahaya sürmesi Fazilet’i altüst eder.

Yağız’a olan duygularından daha fazla kaçamayan Hazan, kendi kalbiyle kıran kırana bir savaşa tutuşurken Yağız ve Hazan arasındaki tansiyon da yükselmeye başlar. Hazan duygularının ağırlığıyla tamamen kendi dünyasına kapanmışken Kerime’nin kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğundan habersizdir. Hazım ve Fazilet, Kerime’ye karşı güçlerini birleştirir ancak Hazım’ın Sinan’dan Kerime ile ilgili destek istemesi büyük sırrı bir anda hiç olmadık birinin kucağına düşürür. Hazan’ı zayıf noktasından yakalayan Kerime, onu korkunç tuzağın içine çekmeyi başarırken Yağız Hazan’ı düştüğü tehlikeden kurtara bilecek midir?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan duygularına engel olmaya çalışıyor...

Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir. Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler. Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir. Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir. Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.

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