Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sona eren bölüm sonrasında 36. yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen milyonlarca izleyici, internet üzerinde "Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Tolga Güleç, Hazal Türesan ve Ecem Baltacı gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, 35. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu.

Dizinin sona eren 35. bölümü sonrasında da 36. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 36. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanamsı bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir.

Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler. Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir.

Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir.

Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.

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