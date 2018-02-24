Fazilet Hanım ve Kızları 36. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sona eren bölüm sonrasında 37. yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen milyonlarca izleyici, internet üzerinde "Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fazilet Hanım 36. son bölüm özeti ve 37. bölüm fragmanı ile ilgili tüyolar...
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Tolga Güleç, Hazal Türesan ve Ecem Baltacı gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, 36. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu.
Dizinin sona eren 36. bölümü sonrasında da 37. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 37. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanını bekliyor. Fakat Fazilet Hanım ve Kızları 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. SON BÖLÜM ÖZETİ
Şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet, Sinan’ın ipini çekmek için soluğu Hazan’ın yanında alırken, Hazan ve Yağız arasında yükselen Farah gerilimi Fazilet’i başka bir korkunun pençesine atar. Annesinin yüzüne vurduklarıyla neye uğradığını şaşıran Hazan’ın yapmak zorunda kaldığı seçim dengeleri bir kez daha değiştirir. Hazım’ın kararlılığı ve Yasemin’in yenilgiyi hazmedememesiyle yalıda olaylar çığırından çıkarken, Kerime’nin elde ettiği kozu sahaya sürmesi Fazilet’i altüst eder.
Yağız’a olan duygularından daha fazla kaçamayan Hazan, kendi kalbiyle kıran kırana bir savaşa tutuşurken Yağız ve Hazan arasındaki tansiyon da yükselmeye başlar. Hazan duygularının ağırlığıyla tamamen kendi dünyasına kapanmışken Kerime’nin kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğundan habersizdir.
Hazım ve Fazilet, Kerime’ye karşı güçlerini birleştirir ancak Hazım’ın Sinan’dan Kerime ile ilgili destek istemesi büyük sırrı bir anda hiç olmadık birinin kucağına düşürür. Hazan’ı zayıf noktasından yakalayan Kerime, onu korkunç tuzağın içine çekmeyi başarırken Yağız Hazan’ı düştüğü tehlikeden kurtara bilecek midir?
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