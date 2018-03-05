Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Fazilet Hanım ve Kızları'nın son bölümünde Kerime, tuzakla Hazan'ı diri diri mezara gömdü. Son anda Yağız, Hazan'ı kurtardı ama Kerime, Yağız'ın kafasına vurarak bayılttı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Hazan'ın Kerime'ye "Döktüğün kan senin oğlunun kanı" sözleri dikkat çekiyor. Fragmanın ilerleyen sahnelerinde ise Yağız ile Hazan birbirlerine aşklarını itiraf ediyor. Ancak o sırada Yağız'a çevrili olan tabanca patlıyor. İşte heyecanın dorukta olduğu Fazilet Hanım ve Kzıları'nın yeni bölümüne dair detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. Geçen her dakika Yağız’ın endişelerini arttırırken, Sinan Hazan’ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir.

Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime’nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet’i yatıştırmaya çalışırken, Sinan Fazilet’in hedefindedir. Yağız, Fazilet’i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız’ı tamamen kontrolden çıkarır.

Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar. Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan’ı bulmak için çırpınırken Kerime’nin hedefindedir. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.

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