Fazilet Hanım ve Kzıları 40. son bölümünde heyecan doruktaydı. Fazilet Hanım ve Kızları'nda Yasemin'in kızıyla yaşadığı diyalog izleyiciye duygulu anlar yaşattı. Selin ise Yasin'i kaybetme korkusuyla intiharın eşiğine geldi. Bölümün sonunda Yasin, Ece'ye sarılarak kaçıp gitmeyi teklif etti. Ece'nin kararı ne olacak? Dizinin son sahnesinde ise Sinan'dan şoke eden hamle geldi. Sinan herkesin içinde, Yağız'ın gözlerinin önünde Hazan'a evlenme teklifi ederek yüzüğü Hazan'ın parmağına taktı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 40. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Ancak yayıncı kuruluş dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Faizlet Hanım ve Kızları 41. yeni bölümüne dair detaylar geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet, bir yandan Sinan’a bir yandan Hazım’a ikili oynayarak, Hazan’ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan’dan ayrılmaya kararlıdır. Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin’in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız’ı hedefine alır. Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır. Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin’le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan’ın verdiği karar Yağız’ı da Hazan’ı da gafil avlar.

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