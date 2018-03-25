Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Birçok gelişmenin yaşandığı 40. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını beklemeye koyulan izleyiciler, internette fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fazilet Hanım ve Kızları 40. bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Ecem Baltacı ve Alp Navruz gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, 40. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Nefes kesen bölüm sonrasında izleyiciler bir sonraki hafta ekrana gelecek olan bölüm hakkında bilgi sahibi edinmek ve ipuçlarını öğrenmek için yeni bölüm fragmanını beklemeye koyuldu.

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragmanın birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan tanıtımla birlikte izleyicilere de 41. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

FAZİLER HANIM VE KIZLARI 40. BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet, bir yandan Sinan’a bir yandan Hazım’a ikili oynayarak, Hazan’ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan’dan ayrılmaya kararlıdır. Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin’in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız’ı hedefine alır.

Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır. Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin’le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan’ın verdiği karar Yağız’ı da Hazan’ı da gafil avlar.

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