Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hazan ile Yağız arasındaki duygular, Sinan'ın Hazan'a evlenme teklifi etmesiyle kendini daha çok belli etti. Hazan, kalbinde Yağız varken, Sinan'ın teklifini kabul etmedi ve ayrılma kararı aldı. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında ise heyecan iyice artıyor. İşte detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölümden ilk sahnelerin yer aldığı fragmanında, Hazan ile Yağız'ın öpüştüğü görülüyor. Ancak Sinan bu durumun peşini bırakmıyor. Hazan gelişmeler üstüne Almanya'ya gitmeye karar veriyor. Ece ise Yağız'a Hazan'a en azından veda etmesi konusunda yüreklendiriyor. Hazan ile Yağız görüşmesinde neler olacak?

İşte Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı:

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan, zor kararın eşiğinde...

Sinan’ın şok evlilik teklifi, Hazan ve Yağız’ın kalplerinde patlayan bir bomba olur. Yüzüğü bir anda parmağında bulan Hazan, Sinan’ı şoke eden bir tepkiyle masadan kalkar ancak Fazilet Hazan’ın yüzüğü parmağından çıkarmasına razı olmayacaktır. Fazilet’in tehditleriyle köşeye sıkışan Hazan çaresizdir.

Hazan ve Yağız, duygusal bir yıkım yaşarken, sonunda duygularına yenilen Ece ve Yasin ise hayatlarıyla ilgili büyük bir karar aşamasındadır. Sinan ve Hazan’ın evlilik yoluna girmeleri, Ece’yi bir kez daha annesiyle karşı karşıya getirirken, Hazan ve Yağız arasındaki duygular Hazım ve Ece arasında da yeni bir krize sebep olur. Fazilet, Hazan’ı yoluna soktuğuna inanırken Hazan’ın tüm baskılara rağmen Sinan’dan ayrılmasıyla ortalık karışır. Sinan’ın ayrılığı hazmedememesi, yaşanacak büyük olayların fitilini ateşler.

Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, Hazım’ın attığı beklenmedik adımla neye uğradığını şaşırırken, Yasin en acı şekilde hayatının büyük gerçeğiyle yüz yüze kalır. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız ise, kendilerini hayatlarının yüzleşmesini yaşarken bulurlar.

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