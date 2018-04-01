Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sona eren bölüm sonrasında 42. yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen milyonlarca izleyici, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 41. son bölüm özeti ve 42. yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Tolga Güleç, Hazal Türesan ve Ecem Baltacı gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisi, 41. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu.

Dizinin sona eren 41. bölümü sonrasında da 42. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 42. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanını bekliyor.

Fazilet Hanım ve Kızları 42. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan’ın şok evlilik teklifi, Hazan ve Yağız’ın kalplerinde patlayan bir bomba olur. Yüzüğü bir anda parmağında bulan Hazan, Sinan’ı şoke eden bir tepkiyle masadan kalkar ancak Fazilet Hazan’ın yüzüğü parmağından çıkarmasına razı olmayacaktır. Fazilet’in tehditleriyle köşeye sıkışan Hazan çaresizdir.

Hazan ve Yağız, duygusal bir yıkım yaşarken, sonunda duygularına yenilen Ece ve Yasin ise hayatlarıyla ilgili büyük bir karar aşamasındadır. Sinan ve Hazan’ın evlilik yoluna girmeleri, Ece’yi bir kez daha annesiyle karşı karşıya getirirken, Hazan ve Yağız arasındaki duygular Hazım ve Ece arasında da yeni bir krize sebep olur. Fazilet, Hazan’ı yoluna soktuğuna inanırken Hazan’ın tüm baskılara rağmen Sinan’dan ayrılmasıyla ortalık karışır. Sinan’ın ayrılığı hazmedememesi, yaşanacak büyük olayların fitilini ateşler.

Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, Hazım’ın attığı beklenmedik adımla neye uğradığını şaşırırken, Yasin en acı şekilde hayatının büyük gerçeğiyle yüz yüze kalır. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız ise, kendilerini hayatlarının yüzleşmesini yaşarken bulurlar.

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