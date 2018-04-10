Sevilen dizi haline gelen Fazilet Hanım ve Kızları 42. son bölümü ile geçen hafta izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı merak konusu olmuştu. Beklenen 43. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Sinan'ın uçurumdan araba ile uçması izleyiciyi yeni bölüm hakkında meraklandırdı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölümde neler olacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı;

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozuldu. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.

Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!

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