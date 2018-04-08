Ekranların sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 42. son bölüm ile Cumartesi akşamı ekrana geldi. Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizi de Yağız ve Hazan yaşadıklarının etkisinde kaldı. Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bıraktı. Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı için merak başladı.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dün akşam ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin ardından yeni bölüm fragmanı bekleyişi başlamıştı. Geçen haftaya bakılacak olunursa Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanabilir. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozuldu. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.

Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!

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