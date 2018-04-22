Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm 2. fragmanı seyirciyle buluştu. Her Cumartesi günleri ekrana gelen Fazilet Hanım ve Kızları, dün akşam saat 20.00'de "Cumhurbaşkanı ile Özel" programı nedeniyle bir hafta ara verdi. Dizi yeni bölümüyle haftaya Cumartesi ekrana gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti...

Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm 2. fragmanı;

Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm 1. fragmanı;

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

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