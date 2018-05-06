Fazilet Hanım ve Kızları 46. yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nda Sinan ölümden döndü ama bu sefer herkesten intikam almaya yemin etti. Sinan'ın hafıza oyunu herkesi zor durumda bıraktı ama en büyük yarayı Hazan ve Yağız aldı. Bölümün son sahnesinde, Sinan oyun sayesinde Hazan'ı köşeye sıkıştırdı. İşte Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm özeti ve yeni bölüme dair detayları...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından merakla bekleniyor. Yayıncı kuruluş henüz dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlamadı. Ancak Fazilet Hanım ve Kızları 46. yeni bölüme dair detaylar yaşandıkça haberimizden trakip edebilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 45. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan’ın intikam oyunu herkes için yıpratıcı oluyor...

Sinan, hafıza kaybı yalanıyla sonuçları herkes için yıkıcı olacak olan intikam oyununun ilk adımlarını atar. Sinan’ın durumu, Hazım’ı Yağız ve Hazan’la bir kez daha karşı karşıya getirir. Yağız, kardeşi uğruna Hazan’ı bir kez daha yaralamak zorunda kalırken, Sinan’ın hedefinde sadece Hazan değil, Fazilet de vardır. Sinan’ı görmek isteyen Kerime’nin baskısı altında bunalan Hazım’ın bir anlık tedbirsizliği Yağız’ın var gücüyle Kerime’nin peşine düşmesini sağlar. Yağız, adım adım büyük gerçeğe yürürken Sinan’ın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Fazilet ise, kızını elleriyle ateşe attığından habersiz, kendini Sinan’ın planlarının bir parçası olarak bulur.

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