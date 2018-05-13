Fazilet Hanım ve Kızları 47. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından bugün yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları'nda Ece evden kaçıyor ve Faizlet hiç istemediği bu durumla yüzleşiyor. Asıl yüzleşme ise Sinan ile Yağız arasında yaşanacak. Sinan elindeki kanıtla, Yağız'a " Sen benim abim değilsin, bunü herkes öğrenecek" diyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 47. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 47. YENİ BÖLÜM FARGMANI

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan, Yağız için Sinan’a boyun eğiyor..

Sinan’ın Hazan üzerinde kurduğu baskı arttıkça Hazan’ın hafızasını kaybetmediğini anlaması uzun sürmez. Gerçeklerle tehdit edilen Hazan, Yağız’ı kaybetmemek adına Sinan’a boyun eğmek zorunda kalırken, Yağız babasının Kerime’yi sakladığından emin herkesten gizli Cemal Yıldız’ın peşine düşer. Özenerek kurduğu planıyla bir yandan Gökhan’ın güvenini kazanırken diğer yandan Yasemin’i köşeye sıkıştıran Kudret, Egemenler için büyük tehlikedir. Hazan’ın acısına dayanamayan Fazilet tehlikeli bir oyuna girer. Annelik içgüdüsü Fazilet’i Yasemin’in kucağına atarken Yasemin’in de tek umudu Fazilet’tir. Nefret dolu intikam planını ince ince işleyen Sinan abisinin ihanetinin belgesiyle karşılaştığında oyun artık daha sert hal alırken, Yağız etrafına örülen gizemi çözmeye adım adım yaklaşır. Hiç beklemediği anda karşısında Kudret’i gören Fazilet ise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER