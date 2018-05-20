Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla bekleniyor. Fazilet Hanım ve Kızları'nda bu akşam da heyecan dolu bir bölüm izleyicinin karşısına çıktı. Ece’nin yokluğunu fark eden Hazan ve Fazilet ne yapacaklarını şaşırmış halde Hazım’ın üzerine giderken, Ece’nin yokluğu Hazan’ın Fazilet’e duvar örmesine neden oldu. Bu sırada Yağız ise kendisinden saklanan gerçeği öğrendi. Yağız evlatlık olduğunu öğrendi. İşte Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili güncel detaylar geldikçe haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 47. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yağız, gerçekleri öğreniyor...

Ece’nin yokluğunu fark eden Hazan ve Fazilet ne yapacaklarını şaşırmış halde Hazım’ın üzerine giderken, Ece’nin yokluğu Hazan’ın Fazilet’e duvar örmesine neden olur. Kudret’le yüzleşmekten köşe bucak kaçan Fazilet, kırdığı potla ne Yasemin’i ne de kendisini nasıl bir tehlikeye sürüklediğinin farkında değildir. Hazan annesinin taktikleriyle hareket etmeye karar vererek Yağız’a hayatının şokunu yaşatan hamleyi yapar. Sinan’ın Hazan üzerinde kurduğu duygusal baskı çok ağırken, Yağız öğrendiği gerçekle herkesi karşısına alacaktır. Yağız’ın öfkesi karşısında Hazım’ın eli kolu bağlanmıştır. Hazan ve Yağız’ı da ağır bir yüzleşme bekliyordur.

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