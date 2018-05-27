Fazilet Hanım ve Kızları 48. bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Kudret Fazilet'in peşindeyken Gökhan'ın dikkati artık Kudret'in üzerindeydi. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü merak edilmeye başlandı. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve son bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz, Tolga Güleç, Hazal Türesan ve Ecem Baltacı'nın paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları'nın 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Sinan’ın acımasız planı Yağız için sarsıcı bir sınava dönüşürken, Yağız’ı korumak için doğru zamanda doğru hamleyi yapmak zorunda olan Hazan’ın sınavı daha ağır olur.

Yağız tüm fırtınayı tek başına göğüslemeye kararlıyken Hazan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yapar. Diğer yanda, Kudret Fazilet’in peşindeyken Gökhan’ın dikkati ise artık Kudret’in üzerindedir. Selin’in bitmek bilmeyen nefreti Ece için kabusa dönüşürken, Fazilet kızlarına verdiği zararla artık yüzleşmek zorundadır. Fazilet’in hatalarıyla yüzleşmesi, Yağız’ı hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakır.

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