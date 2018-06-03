Fazilet Hanım ve Kızları 50. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak edilmeye başlandı. Fazilet Hanım ve Kızları'nda Sinan, Hazım'ın tüm engellemelerine rağmen Yağız'dan intikam planını uyguladı. Yağız herkesin içinde evlatlık olduğunu ve gerçek annesinin kim olduğunu öğrendi. İşte Fazilet Hanım ve Kızları'nın son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Ancak dizi ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizden takipe debilirsiniz.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişin gölgesi Fazilet’in peşinde!

Gerçekleri öğrenen Yağız’ın Sinan’la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız’ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız’ın kavgasıyla karışan yalı Ece’den gelen haberle altüst olur. Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur. Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER