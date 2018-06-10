Fazilet Hanım ve Kızları 50. son bölümüyle Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Final bölümüyle ekranlara gelen Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu bölümünde, Fazilet hırsıyla girdiği yalıdan dersini alarak ve kendi kızları dahil elinin değdiği herkesin hayatını değiştirerek çıktı. Fazilet Hanım ve Kızları final bölümünde neler yaşandı? İşte Fazilet Hanım ve Kızları final bölümü özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI FİNAL BÖLÜMÜ

Takipçileriyle 50. randevusuna çıkarak final yapan Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu bölümünde olaylar şöyle gelişti: Hayatının gerçeğiyle yüz yüze kalan Yağız için tüm dengeler değişirken diğer yandan Hazım, Sinan’ı yok sayar. Gerçeklerin yarattığı kargaşadan fırsat bulan Selin köşe bucak polisten kaçsa da yaklaştığı hazin son kaçınılmazdır. Fazilet geçmişinin karanlık yüzleşmesini farkında olmadan Hazan’ın şahitliğinde yaparken, Hazan öğrendikleriyle alt üst olur.

Gerçekleri öğrenmek isteyen Gökhan’ın Kudret ve Yasemin’in peşine düşmesi Yasemin için büyük tehlike olur. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Yağız sona gelmişken, Fazilet kızları için bunca zaman yapamadığı anneliğini yapmaya hazırken, Yağız öğrendiği gerçeğin acısı ile her şeyi arkasında bırakmaya kararlıdır. Hazan Yağıza kendini anlatabilmek için var gücüyle uğraşırken ayakları onu kendi gerçeğine götürür. Fazilet ise hırsıyla girdiği yalıdan dersini alarak ve kendi kızları dahil elinin değdiği herkesin hayatını değiştirerek çıkacaktır.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gerçekleri öğrenen Yağız’ın Sinan’la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız’ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız’ın kavgasıyla karışan yalı Ece’den gelen haberle altüst olur. Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur. Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER