Fazilet Hanım ve Kızları neden yok? sorusu, dizinin takipçileri tarafından merakla soruluyor. Yeni bölümün bu akşam yayınlanmayacak olması izleyicileri meraklandırdı. Peki Fazilet Hanım ve Kızları neden yok? Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI NEDEN YOK?

Yılbaşı nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı ve bu durum sonrasında izleyiciler de merakla Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm neden yok? diye araştırmaya başladı.

Yılbaşı ndedeniyle Fazilet Hanım ve Kızları da bu hafta yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşamayacak. Dizinin merakla beklenen 30. bölümü 13 Ocak 2018 Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 29. BÖLÜM

Ne Fazilet ne de Egemen’ler cephesi Gülten’in sahte itirafından tatmin olmuş değilken Hazım’ın kendine gelmeye başlaması Yasemin’i iyice panikletir. Hapishanede yaşanan trajediden henüz haberdar olmayan Fazilet ve Hazan, heyecanla Ece’ye kavuşmayı beklerken Selin, zehirli ilaçlar yüzünden köşeye sıkışmak üzeredir.

Büyük kavuşma gerçekleştiğinde Fazilet kızının yaşadıklarının hesabını sormaya kararlıdır. Kendini toplamaya çalışan Hazım’ın yaşananları öğrenmesi ise hem yalı hem de aile içindeki dengeleri yeniden değiştirir. Sinan Hazan’ın kırılan kalbini onarmaya çalışırken Hazan ise Sinan’a karşı gardını indirmez.

Sinan’ın iş hayatıyla ilgili aldığı bir karar ise hayatlarına yepyeni bir sokar. Diğer yanda Yağız’dan gördüğü desteği unutmayan Hazan, Kerime’ye verdiği söz yüzünden zor durumdadır. Yağız’ı korumak için attığı adım hem Kerime’yi hem de Yağız’ı karşısına almasına sebep olur. Hazan’ın tüm çabasına rağmen Yağız, bir anda hayatının gerçeği ile burun buruna kalırken, Fazilet ve Ece’nin hedefinde ise Yasemin vardır.

Fazilet Hanım ve Kızları

Fazilet Hanım ve Kızları neden yok

Fazilet Hanım ve Kızları bu akşam var mı

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm ne zaman?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER