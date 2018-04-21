Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölümünü bekleyen izleyici bu akşam hayal kırıklığına uğrayacak. Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümünün yayınlanması gereken saatte dizinin özel bölümü ekranlara gelecek. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde ise heyecan doruktaydı. Hazan ile Yağız'ın duurmunu öğrenen Sinan ölüm ile yüzyüze gelmişti. İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölüm fragmanı geçen hafta yayınlandı. Ancak kanalın yayın akışında dizinin özel bölümünün yayınlanacağı bilgisi var. Saat 20.00'de Cumhurbaşkanı ile Özel programı yer alıyor. Durum ile kanal yönetimi ya da yapımcı kuruluştan bir açıklama henüz gelmedi.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölüm fragmanı geçen hafta normal şekilde yayınlandığı için dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Ancak herhangi bir resmi açıklamanın yapılmadığını hatırlatmakta fayda var.

Fazilet Hanım ve Kızları 44. yeni bölüm fragmanı:

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlı...

Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

STAR TV YAYIN AKIŞI - 21 NİSAN

06.00 Öyle ya da Böyle (Yerli sinema)

07.00 Dolunay (Tekrar)

07.45 Tepenin Uşakları (Yerli Sinema)

10.00 Star Life (Magazin)

12.00 Tülin Şahin ile Moda (Kadın)

13.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

15.45 Jet Sosyete (Tekrar)

19.00 Star Haber

20.00 Cumhurbaşkanı ile Özel

21.00 Fazilet Hanım ve Kızları (Özel Bölüm)

00.15 Avlu (Tekrar)

02.30 Emicem Hospital (Yerli Sinema)

05.30 Kara Sevda (Tekrar)

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