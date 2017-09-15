Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon 14. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı Fazilet Hanım ve Kızları 14. yeni bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon ilk bölümünde herkes için yeni bir dönem başlıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 14. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...
FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ SEZON (14. BÖLÜM)
14. bölümüyle yeni sezona başlayacak olan Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Kendini bir anda ağır bir yüzleşmenin ortasında bulan Hazan, hayatının en gurur kırıcı gecesinin mimarının Sinan olduğunu artık öğrenmiştir. Ortaya çıkan gerçek Hazan’ın kalbini paramparça ederken, Sinan için de çok yıkıcı olur. İstemeden de olsa gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olan Yağız’ın karşısında, bir değil iki enkaz vardır ve Yağız enkazı toplamak zorundadır. Hazan ne kadar dirense de, kalp acısıyla kıvranırken başucunda Yağız’ı bulur.
Sinan, pişmanlık ve suçluluk duygusuyla, hayatında ilk kez doğru olanı yapmayı seçerken, öfke ve acının esir aldığı Hazan, ilk kez savaşmayı değil, acıya teslim olup kaçmayı seçer. Hazan, yaşadığı hayal kırıklığından kaçıp, kendi yoluna gitmeye kararlıdır. Ne var ki, Yağız’ın attığı sürpriz bir adımla, Hazan için bütün yollar Egemen kardeşlere çıkar. Yağız, Sinan ve Hazan kendi karmaşaları içinde savrulurken, yalıdaki sürpriz gelişme alınan tüm kararları, atılan tüm adımları ve hepsinin planlarını tepe taklak etmek üzeredir.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sinan gerçeği söylemek için tüm cesaretini toplamışken Nil’in intiharı her şeyi altüst eder. Gerçeği öğrenen ve küplere binen Yağız ve Sinan’ın hesaplaşması sert olur.
Yağız, attığı sürpriz adımla dengeleri değiştirir. Hazan şüphenin pençesindeyken Fazilet ise Ece’yle ilgili bambaşka bir gerçekle yüz yüze gelir. Ece’nin hamileliği, Fazilet’i en büyük kabusuyla karşı karşıya getirirken, Fazilet’in kızını kurtarmak için girdiği yol, sadece Ece’nin değil, Egemen ailesinin de hayatını değiştirmek üzeredir.
Yasin öfkesine yenilip geri dönüşü olmayan bir hata yaparken, Ece, hayatının en zor seçimiyle başbaşadır. Aynı anda Hazan ise kendi seçiminin bedelini ödemek zorundadır.
Hazan’ın ödeyeceği bedelden Yağız ve Sinan’ın payına ne düşecek? En çaresiz anında uzanan yardım eli, Ece’nin kaderini değiştirmeye yetecek mi?
Kızının geleceğini kurtarmak için gözünü karartan Fazilet’in cesareti, hem kızlarının hem de Egemen’lerin felaketi mi olacak?
- Fazilet Hanım ve Kızları yeni sezon
- Fazilet Hanım ve Kızları 14. bölüm
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