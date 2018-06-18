Kalsiyum, hayati fonksiyonlarımız için mutlaka gerekli olan bir mineraldir. Dr. Tuncay Filiz'in HT Egeli'de yer alan haberi...

Kanımızda çözünmüş kalsiyum olarak, kemiklerimizde ise çözünmemiş kalsiyum olarak bulunur. Çözünmüş olan formlar hücre fonksiyonlarını düzenler. Kalp, iskelet ve mide/bağırsak kaslarının düzenli ve etkin çalışmasında kandaki kalsiyum düzeyinin etkisi büyüktür. Çözünmemiş formlar kemikleri güçlendirir, osteoporozu ve kemik kırılmalarını önler.

Kalsiyum dengesini sağlayan organlar paratiroid bezleri, böbrekler, iskelet ve bağırsaklardır.

Bu organlar senkronize bir şekilde çalışarak kalsiyum dengesine katkıda bulunurlar. Bu çalışmalarda başrol oynayanlar Paratiroid hormonu (PTH) ve D vitaminidir.

Hiperparatiroidi önde gelen sebep

Kalsiyum yüksekliğinin önde gelen nedeni hiperparatiroididir. Diğer nedenler ise yemek borusu ya da kemiklere metastaz yapmış olan bazı kanserler, hipertiroidi, bazı vitaminler ve ilaçlardır. Hiperparatiroidi, paratiroid bezi tarafından aşırı miktarda parathormon (PTH) salgılanması demektir. Hiperparatiroidi; hiperkalsemi, kemiklerde kistleşme ve osteoporoza neden olur. Hiperparatiroidi sonucu oluşan osteoporoz, klasik osteoporozdan farklı olarak ağrılı seyreder.

Ritm bozukluğu görülebiliyor

Hiperkalsemisi olanlarda böbrek taşları sık görülür. İlerlemiş olgularda hipertansiyon, kalp ritm bozuklukları, gastrit, mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, kabızlık ve depresyon görülür

Bulantı, kusma ve kabızlık

Kandaki kalsiyum miktarının normalden yüksek olmasına hiperkalsemi denir. Normalde kandaki kalsiyum miktarı yüzde 9-11 mg arasıdır. Bu düzey yaş ve cinse göre esneklik gösterir. Çok su içmek ve çok idrara çıkmak kalsiyum fazlalığının neden olduğu en temel şikâyetlerdir. Öte yandan bulantı, kusma, aşırı yorgunluk, bitkinlik, baş ağrısı, kabızlık, karın ağrısı, aritmi, hipertansiyon, kemik ve eklem ağrıları da sık dile getirilen diğer yakınmalardır.

Hiperkalsemiye yol açan ilaçlar

- D Vitamini

- A Vitamini

- Tiazid grubu idrar söktürücüler

- Lityum

- Alüminyum zehirlenmesi

- Ostrojenler

Hangi durumlarda meydana gelir

- Hiperparatiroidi

- Kanser

- Hipertirodi

- Böbrek yetmezliği

- Bazı ilaçlar

- Tüberküloz

- Sarkoidoz

- Susuz kalmak

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