Dr. Dilek Şire Eren, hormon değişikliğine neden olan kilo fazlalığının özellikle genç kadınlarda akneyi fazlalaştırdığını söyledi. Özellikle yüz bölgesinde oluşan aknenin sosyal hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dr. Eren, tedavisi mümkün olan aknenin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

İHA'nın haberine göre; Dr. Eren, özellikle yüz bölgesinde görülen aknenin sırt omuz ve göğüs bölgesinde de kendini gösterebildiğini belirtti.

Dr. Dilek Şire Eren, "Yağ bezleri aşırı salgı üretirse bu ölü hücrelerle boşaltım kanallarını tıkar. Buna bağlı olarak siyah veya beyaz noktalar oluşur. Yağ bezlerinin içerisindeki bakterilerin de aşırı üremesi, daha ileri akne tablosu oluşturabilir" dedi.

FAZLA KİLO DA AKNEYE YOL AÇAR

Genetik yatkınlık, stres, yoğun yağlı kozmetik kullanımının akneye neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Eren, ergenlik, ilaç ve vitaminler, sağlıksız beslenme, sigara, mesleki etkenler, erken gebelik gibi nedenlerin de aknenin oluşmasına etkisinin olabileceğini kaydetti. Eren, "Kişinin fazla kilolu olması ve buna bağlı olan androjen üretimi de akne gelişiminde oldukça önemlidir. Fazla kiloya neden olabilen rahatsızlıklardan biri de toplumumuzda yüzde 10 oranında görülen polikistik over sendromudur (yumurtalık kisti)" diye konuştu.

UZMANA BAŞVURULMALI

Dr. Dilek Şire Eren, birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşmeyen bir akne ile karşılaşıldığında doktora başvurulması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Akne tedavisinde doktorunuzun önereceği, lokal veya ağızdan tedaviler yanında, kilo azaltılması, şeker ve rafine gıda azaltılması önemlidir. Sağlıklı beslenme akneyi tedavi edemeyebilir ancak tetiklenmesini azaltır. Kapatıcı makyaj malzemelerini kullanmamak, yağsız veya yağ dengesini koruyan ürünleri kullanmak önemlidir."

AKNE İÇİN EVDE TEDAVİ TÜYOLARI

Akne tedavisinde evde uygulanabilecek işlemler hakkında da bilgi veren Dr. Dilek Şire Eren, "Aknelerle dolu bir cildi temizlemek için işe sabun ve suyla başlamalı. Cildin günlük bakımında yüz, günde iki kez temizleyici madde ve ılık su ile yıkanmalıdır. Normal yüz yıkama, gözeneklerde yağların toplanmasını önleyebilir. Cildi fazla ovalamak doğru değildir. Aknelerin yüze daha çok yayılmalarına neden olabilir. Akneler kesinlikle sıkılmamalıdır. Sıkılması halinde, içindeki bakterili yağlar yüzün diğer bölümlerine sıçrar ve çok geçmeden aknelerin sayısı artar. Ergenliğin habercisi akneler ise, genç adaylarını kaygılandırmamalı. Bu sorunun çözümlenmesi, sanıldığından daha kolaydır" ifadelerini kullandı.