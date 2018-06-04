Fenerbahçe'de tarihi kongre sonrasında Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından FB TV'de ilk kesik...



FB TV'de "Günaydın Fenerbahçe" adlı programda yorum yapan ve Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Alaattin Metin, bu sabah yayınlanan programda yer almadı. Metin ile bundan sonraki süreçte yolların ayrılacağı belirtildi.



Alaattin Metin, "Şampiyonluk Fenerbahçe taraftarı yüzünden kaçtı" sözleriyle taraftarlar tarafından tepki görmüştü.

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