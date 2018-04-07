SORULAR (CEVAPLAR AŞAĞIDA)
4 kişi arasından katil kim?
Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;
- Hizmetçi, masayı topladığını
- Eşi, kitap okuduğunu
- Aşçı, kahvaltı hazırladığını
- Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.
Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?
İkisi de aynı elmayı yedi! Katil nasıl ölmedi?
Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma uzatır. Kurban önce elmayı yemek istemez. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Böyelikle onun güvenini kazanır. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür.
Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?
Katilin kim olduğunu polis nasıl öğrendi?
Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?
Hırsız kim?
Adam işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar bırakmıştır. İşten eve döndüğünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan 3 kişiye sorduğunda;
- Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para orada yoktur.
- Hizmetçi, parayı güvenli olsun diye kitabın 10 ve 11. sayfaları arasına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para 10 ve 11. sayfaların arasında da yoktur.
- Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olsun diye 11. ve 12. sayfalar arasına koyduğunu söyler.
- Adam evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Cevaplara göre hırsız kimdir?
Polis yalanı nasıl ortaya çıkardı?
Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "Arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" ifadesini verir. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini hemen tespit eder.Peki polis yalanı nasıl ortaya çıkarmıştır?
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