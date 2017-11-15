FBI'dan Rus hesaplarına yakın markaj!

FBI, Rusya hükümetinin dünyadaki elçiliklerine geçen yılın Ağustos ve Eylül aylarında gönderilen, çoğu 2016 seçim kampanyasını finanse eden, 380.000 dolardan fazla banka havalesini inceliyor.

Paranın hangi 'seçim kampanyası' için kullanıldığı belli değil, çünkü Rusya'da parlamentonun alt kanadı da 18 Eylül'de seçime girecekti.

BuzzFeed News'a göre, transfer 3 Ağustos - 20 Eylül 2016 tarihleri ​​arasında yaklaşık 60 büyükelçiliğe aktarıldı. Raporda, en az bir işlemin VTB Bank tarafından yapıldığı belirtildi.

Büyük çoğunluğuna Kremlin'in sahip olduğu ve 2014 yılında ABD tarafından tasdik edilen VTB Bankası, 3 Ağustos'ta Rusya'nın Washington DC'deki elçiliğinin Citibank hesabına 30 bin dolar transfer etti. Bankaya VTB'nin aynı dönemde yaptığı diğer işlemlerin de incelenmesine neden oldu.

Transferlerden haberdar edildiğini açıklayan Senato İstihbarat Komitesi, Hazineden Nisan ayının FinCEN kayıtlarını istedi. 80.000'den fazla finansal kuruluşun 200 milyondan fazla Banka Gizlilik Yasası kayıtlarını içeren mali suçlar biriminden 2000'den fazla belge aldı.

Eski İngiliz ajan Christopher Steele, Başkan Donald Trump'ın kampanyası ile Moskova'nın iddia ettiği Rusya'nın 'siyasi personele' "iki yönlü bir istihbarat akışı ve diğer faydalı bilgileri" sağlamak için ödeme yaptığı arasındaki ilişkiyi ileri süren bir dosya hazırladı.

Kongre istihbarat komiteleri, Moskova ile Trump'ın seçim kampanyasının sonuçları etkileyip etkilemediğine ilişkin soruşturmaların bir parçası olarak dosya iddialarını inceliyorlar.

Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Rusya'nın seçim müdahalesine paralel bir soruşturma başlatıyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında, Trump kampanyası başkanı Paul Manafort ve uzun zaman iş ortağı olan Rick Gates, soruşturmadan kaynaklanan nedenlerle büyük jüri tarafından suçlandı.

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