FBI'dan Rus hesaplarına yakın markaj!

FBI, Rusya hükümetinin dünyadaki elçiliklerine geçen yılın Ağustos ve Eylül aylarında gönderilen, çoğu 2016 seçim kampanyasını finanse eden, 380.000 dolardan fazla banka havalesini inceliyor.
Paranın hangi 'seçim kampanyası' için kullanıldığı belli değil, çünkü Rusya'da parlamentonun alt kanadı da 18 Eylül'de seçime girecekti.
BuzzFeed News'a göre, transfer 3 Ağustos - 20 Eylül 2016 tarihleri arasında yaklaşık 60 büyükelçiliğe aktarıldı. Raporda, en az bir işlemin VTB Bank tarafından yapıldığı belirtildi.
Büyük çoğunluğuna Kremlin'in sahip olduğu ve 2014 yılında ABD tarafından tasdik edilen VTB Bankası, 3 Ağustos'ta Rusya'nın Washington DC'deki elçiliğinin Citibank hesabına 30 bin dolar transfer etti. Bankaya VTB'nin aynı dönemde yaptığı diğer işlemlerin de incelenmesine neden oldu.
Transferlerden haberdar edildiğini açıklayan Senato İstihbarat Komitesi, Hazineden Nisan ayının FinCEN kayıtlarını istedi. 80.000'den fazla finansal kuruluşun 200 milyondan fazla Banka Gizlilik Yasası kayıtlarını içeren mali suçlar biriminden 2000'den fazla belge aldı.
Eski İngiliz ajan Christopher Steele, Başkan Donald Trump'ın kampanyası ile Moskova'nın iddia ettiği Rusya'nın 'siyasi personele' "iki yönlü bir istihbarat akışı ve diğer faydalı bilgileri" sağlamak için ödeme yaptığı arasındaki ilişkiyi ileri süren bir dosya hazırladı.
Kongre istihbarat komiteleri, Moskova ile Trump'ın seçim kampanyasının sonuçları etkileyip etkilemediğine ilişkin soruşturmaların bir parçası olarak dosya iddialarını inceliyorlar.
Eski FBI Başkanı Robert Mueller, Rusya'nın seçim müdahalesine paralel bir soruşturma başlatıyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında, Trump kampanyası başkanı Paul Manafort ve uzun zaman iş ortağı olan Rick Gates, soruşturmadan kaynaklanan nedenlerle büyük jüri tarafından suçlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.