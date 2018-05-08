FC Botosani - CS U Craiova maçı rakamları

FC Botosani ve CS U Craiova, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Romanya Kupa Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi FC Botosani, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. CS U Craiova, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; FC Botosani galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.80, CS U Craiova galibiyet oranı 2.00.

FC Botosani önceki hafta Gaz Metan Medias mücadelesinde 1-0 kazandı.

CS U Craiova ise Recaş karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.