FC Copenhagen - Brondby maçı heyecanı

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. FC Copenhagen, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Brondby takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 47 puanlı FC Copenhagen 4. sırada bulunuyor, Brondby 63 puana sahip ve 1. sırada. FC Copenhagen, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brondby, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 492 kodlu maçı oynayanlar; FC Copenhagen galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Brondby galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

FC Copenhagen son haftadaki Brondby müsabasında 0-1 yenildi.

Brondby ise FC Copenhagen maçında 0-1 kazandı.

FC Copenhagen, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Brondby, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brondby 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.