FC Copenhagen - Midtjylland sahaya çıkıyor

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında FC Copenhagen ile Midtjylland, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi FC Copenhagen 47 puanla 4. sırada, Midtjylland 63 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Copenhagen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Midtjylland, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 119 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Copenhagen kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Midtjylland sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

FC Copenhagen son haftadaki Silkeborg müsabasında 1-3 kazandı.

Midtjylland, SonderjyskE karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Copenhagen, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Midtjylland, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Midtjylland 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.