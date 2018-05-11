FC Dallas - Los Angeles Galaxy düellosu

FC Dallas ve Los Angeles Galaxy, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. 13 puanlı FC Dallas 9. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 10 puana sahip ve 15. sırada. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Dallas kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Los Angeles Galaxy sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

FC Dallas son hafta oynanan Los Angeles Galaxy maçında 5-1 kazandı.

Los Angeles Galaxy ise FC Dallas maçında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Dallas, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Los Angeles Galaxy 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.