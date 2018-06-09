FC Dallas - Montreal Impact düellosu

ABD MLS maçında FC Dallas ile Montreal Impact, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi FC Dallas 26 puanla 4. sırada, Montreal Impact 12 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi FC Dallas, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Montreal Impact, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; FC Dallas galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.10, Montreal Impact galibiyet oranı 6.20. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

FC Dallas son hafta oynanan Kansas City Wizards maçında 2-0 yenildi.

Montreal Impact, Columbus Crew karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

FC Dallas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. FC Dallas, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Montreal Impact, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Montreal Impact, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.