FC Gifu - Ehime FC sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. FC Gifu, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Ehime FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi FC Gifu 29 puanla 12. sırada, Ehime FC 15 puanla 22. sırada bulunuyor. FC Gifu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 403 kodlu maçı oynayanlar; FC Gifu galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Ehime FC galibiyet oranı 3.50.

FC Gifu son haftadaki Yamagata müsabasında 4-1 yenildi.

Ehime FC ise Renofa Yamaguchi karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

FC Gifu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. FC Gifu, kendi sahasında 14 gol attı, 11 gol yedi.

Ehime FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Ehime FC, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.