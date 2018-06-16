FC Gifu - Machida Zelvia maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig maçında FC Gifu ile Machida Zelvia, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. 28 puanlı FC Gifu 7. sırada bulunuyor, Machida Zelvia 32 puana sahip ve 4. sırada. FC Gifu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Machida Zelvia son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 232 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Gifu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

FC Gifu son haftadaki Yamagata müsabasında 4-1 yenildi.

Machida Zelvia, Shonan Bellmare karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

FC Gifu, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Machida Zelvia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Machida Zelvia, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.