FC Gifu - Mito Hollyhock düellosu

FC Gifu ve Mito Hollyhock, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 09:00. FC Gifu 22 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Mito Hollyhock 18 puanda ve 19. sırada. FC Gifu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mito Hollyhock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 192 kodlu maçı oynayanlar; FC Gifu galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Mito Hollyhock galibiyet oranı 2.50.

FC Gifu son haftadaki Yamagata müsabasında 4-1 yenildi.

Mito Hollyhock ise Zweigen Kanazawa maçında 2-1 yenildi.

FC Gifu, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

Mito Hollyhock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mito Hollyhock, 5 gol atarken 12 gol yedi.