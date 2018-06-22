FC Gifu - Renofa Yamaguchi sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig maçında FC Gifu ile Renofa Yamaguchi, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. 28 puanlı FC Gifu 8. sırada bulunuyor, Renofa Yamaguchi 38 puana sahip ve 1. sırada. FC Gifu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Renofa Yamaguchi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 161. İddaa'da FC Gifu kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Renofa Yamaguchi kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FC Gifu son haftadaki Yamagata müsabasında 4-1 yenildi.

Renofa Yamaguchi, Ehime FC karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan FC Gifu, 12 gol attı ve 9 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Renofa Yamaguchi 17 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.