FC Minsk - Dinamo Brest sahaya çıkıyor

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. FC Minsk, 27 Nisan 2018 Cuma günü Dinamo Brest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:30. 2 puanlı FC Minsk 14. sırada bulunuyor, Dinamo Brest 5 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi FC Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dinamo Brest, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 166 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Minsk kazanırsa 5.75, beraberlik çıkarsa 3.40, Dinamo Brest sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler.

FC Minsk son hafta oynanan Krumkachy maçında 2-1 yenildi.

Dinamo Brest ise Gomel karşılaşmasında 0-1 kazandı.

FC Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Minsk, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Dinamo Brest, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Brest 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.