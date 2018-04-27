FC Minsk - Dinamo Brest sahaya çıkıyor

FC Minsk ve Dinamo Brest, 27 Nisan 2018 Cuma günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:30. 2 puanlı FC Minsk 14. sırada bulunuyor, Dinamo Brest 5 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi FC Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dinamo Brest, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 166 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Minsk kazanırsa 5.75, beraberlik çıkarsa 3.40, Dinamo Brest sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler.

FC Minsk önceki hafta Krumkachy mücadelesinde 2-1 yenildi.

Dinamo Brest ise Gomel karşılaşmasında 0-1 kazandı.

FC Minsk, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Dinamo Brest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dinamo Brest, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.