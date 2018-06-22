FC Minsk - Gomel düellosu

FC Minsk ve Gomel, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:45. 10 puanlı FC Minsk 11. sırada bulunuyor, Gomel 7 puana sahip ve 15. sırada. FC Minsk son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Gomel, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 181. İddaa'da FC Minsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gomel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FC Minsk son hafta oynanan Krumkachy maçında 2-1 yenildi.

Gomel ise Dinamo Brest karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan FC Minsk, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.