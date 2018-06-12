FC Minsk - Isloch Minsk düellosu

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. FC Minsk, 12 Haziran 2018 Salı günü Isloch Minsk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:45. Maç öncesi FC Minsk 7 puanla 13. sırada, Isloch Minsk 12 puanla 9. sırada bulunuyor. FC Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Isloch Minsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 412 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Minsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Isloch Minsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

FC Minsk önceki hafta Krumkachy mücadelesinde 2-1 yenildi.

Isloch Minsk ise Naftan Novopolotsk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FC Minsk, 9 gol attı ve 8 gol yedi.

Isloch Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Isloch Minsk, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.