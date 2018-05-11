FC Minsk - Slutsksakhar maçı istatistikleri

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. FC Minsk, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Slutsksakhar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. FC Minsk 3 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Slutsksakhar 11 puanda ve 3. sırada. FC Minsk son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slutsksakhar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 114. İddaa'da FC Minsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Slutsksakhar kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FC Minsk son haftadaki Krumkachy müsabasında 2-1 yenildi.

Slutsksakhar ise Dnepr Mogilev karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Minsk, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Slutsksakhar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Slutsksakhar, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.