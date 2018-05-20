FC Nordsjaelland - FC Copenhagen maçı öncesi rakamlar

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında FC Nordsjaelland ile FC Copenhagen, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 50 puanlı FC Nordsjaelland 3. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 47 puana sahip ve 4. sırada. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Copenhagen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da FC Nordsjaelland kazanır 2.70, berabere biter 3.10, FC Copenhagen kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

FC Nordsjaelland önceki hafta Elite 3000 mücadelesinde 1-0 yenildi.

FC Copenhagen ise Silkeborg maçında 1-3 kazandı.