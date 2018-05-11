FC Nordsjaelland - Horsens maçı rakamları

Danimarka Süperlig Şampiyonluk Turu maçında FC Nordsjaelland ile Horsens, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 50 puanlı FC Nordsjaelland 3. sırada bulunuyor, Horsens 35 puana sahip ve 6. sırada. FC Nordsjaelland son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Horsens, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 123 kodlu maçı oynayanlar; FC Nordsjaelland galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Horsens galibiyet oranı 5.50. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

FC Nordsjaelland son hafta oynanan Elite 3000 maçında 1-0 yenildi.

Horsens, Lyngby karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.