FC Red Star - Creteil karşılaşma önü

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. FC Red Star, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Creteil takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. FC Red Star 51 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Creteil 25 puanda ve 17. sırada. FC Red Star, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Creteil, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 273 kodlu maçı oynayanlar; FC Red Star galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.25, Creteil galibiyet oranı 6.00.

FC Red Star önceki hafta Brest mücadelesinde 1-0 kazandı.

Creteil ise Le Havre maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan FC Red Star, 20 gol attı ve 12 gol yedi.

Creteil ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Creteil, 8 gol atarken 22 gol yedi.