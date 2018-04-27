FC Red Star - Creteil karşılaşma önü

Fransa Ulusal Lig 1 maçında FC Red Star ile Creteil, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 51 puanlı FC Red Star 1. sırada bulunuyor, Creteil 25 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi FC Red Star, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Creteil, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 273 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Red Star kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Creteil sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

FC Red Star önceki hafta Brest mücadelesinde 1-0 kazandı.

Creteil ise Le Havre karşılaşmasında 2-1 kazandı.

FC Red Star, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 12 gol yedi.

Creteil, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Creteil, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.