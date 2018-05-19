FC Roskilde - Fremad Amager maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig maçında FC Roskilde ile Fremad Amager, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:45. Maç öncesi FC Roskilde 35 puanla 10. sırada, Fremad Amager 40 puanla 8. sırada bulunuyor. FC Roskilde son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fremad Amager, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 366. İddaa'da FC Roskilde kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Fremad Amager kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

FC Roskilde son haftadaki Thisted müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fremad Amager, Vejle-Kolding karşılaşmaında 1-0 kazandı.

FC Roskilde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. FC Roskilde, kendi sahasında 18 gol attı, 25 gol yedi.

Fremad Amager, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fremad Amager 15 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.