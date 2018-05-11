FC Roskilde - Herfolge Koge rakamlar

FC Roskilde ve Herfolge Koge, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. FC Roskilde 35 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Herfolge Koge 47 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da FC Roskilde kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Herfolge Koge kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FC Roskilde son haftadaki Thisted müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Herfolge Koge ise LFA maçında 2-2 berabere kaldı.

FC Roskilde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. FC Roskilde, kendi sahasında 17 gol attı, 22 gol yedi.

Herfolge Koge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Herfolge Koge, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.