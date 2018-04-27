FC Roskilde - Thisted sahaya çıkıyor

FC Roskilde ve Thisted, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 31 puanlı FC Roskilde 10. sırada bulunuyor, Thisted 39 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Thisted, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Roskilde kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Thisted sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

FC Roskilde son hafta oynanan Thisted maçında 1-1 berabere kaldı.

Thisted ise FC Roskilde karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

FC Roskilde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. FC Roskilde, kendi sahasında 14 gol attı, 21 gol yedi.

Thisted ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Thisted, 25 gol atarken 23 gol yedi.