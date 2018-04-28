FC Roskilde - Thisted sahaya çıkıyor

FC Roskilde ve Thisted, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. FC Roskilde 31 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Thisted 39 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi FC Roskilde, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Thisted, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 287 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Roskilde kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Thisted sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

FC Roskilde son haftadaki Thisted müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Thisted ise FC Roskilde karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan FC Roskilde, 14 gol attı ve 21 gol yedi.

Thisted, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Thisted, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.