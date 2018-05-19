FC Seoul - Jeonbuk Motors maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. FC Seoul, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Jeonbuk Motors takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:00. 15 puanlı FC Seoul 9. sırada bulunuyor, Jeonbuk Motors 31 puana sahip ve 1. sırada. FC Seoul son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 346. İddaa'da FC Seoul kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Jeonbuk Motors kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

FC Seoul önceki hafta Sangju Sangmu mücadelesinde 0-1 kazandı.

Jeonbuk Motors, Jeju United karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Seoul, 9 gol attı ve 5 gol yedi.

Jeonbuk Motors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jeonbuk Motors, 11 gol atarken 3 gol yedi.