FC Seoul - Sangju Sangmu maç önü

FC Seoul ve Sangju Sangmu, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 10:00. FC Seoul 9 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Sangju Sangmu 13 puanda ve 5. sırada. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sangju Sangmu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 233 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Seoul kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Sangju Sangmu sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

FC Seoul önceki hafta Sangju Sangmu mücadelesinde 0-1 kazandı.

Sangju Sangmu ise FC Seoul karşılaşmasında 0-1 yenildi.

FC Seoul, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. FC Seoul, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Sangju Sangmu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sangju Sangmu, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.