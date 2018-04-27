FC Seoul - Sangju Sangmu maç önü

FC Seoul ve Sangju Sangmu, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:00. FC Seoul 9 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Sangju Sangmu 13 puanda ve 5. sırada. FC Seoul, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sangju Sangmu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 233 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Seoul kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Sangju Sangmu sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

FC Seoul son haftadaki Sangju Sangmu müsabasında 0-1 kazandı.

Sangju Sangmu, FC Seoul karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Seoul, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Sangju Sangmu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sangju Sangmu, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.